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18:38 14.12.2020

"Эпицентр К" передал Нацинституту кардиологии им. М. Стражеско медоборудования на 2,2 млн грн

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Группа компаний "Эпицентр К" передала Национальному институту кардиологии им. М. Стражеско третью партию медицинского оборудования на 2,2 млн грн в рамках технического переоснащения реанимационного отделения учреждения, сообщила пресс-служба группы.

"40 кислородных концентраторов OLV для поддержки тяжелых пациентов, семь терапевтических комплектов неинвазивной вентиляции легких Prisma, тумбы для реанимации, инфузоматы и специальная медицинская капсула для транспортировки больных. В общем 62 единицы медицинского оборудования стоимостью 2,2 млн грн", – уточняется в сообщении.

По словам директора УНЦ "Институт кардиологии имени Стражеско" НАМН Украины учреждения Владимира Коваленко, спецкапсула для транспортировки больных позволит безопасно для окружающих перемещать пациентов с COVID-19 внутри больницы.

В целом в октябре-декабре "Эпицентр К" передал учреждению 110 единиц медтехники на сумму более 7 млн грн. Кроме того, на средства группы проводится капитальный ремонт в трех отделениях больницы, в том числе реанимационных отделениях, где работы уже на завершающем этапе.

Отремонтированы также пять палат на 13 койкомест. До конца года ремонт закончат еще в нескольких палатах, отмечается в сообщении.

По данным компании, в 2020 году "Эпицентр К" передал украинским лечебным учреждениям 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ и 10 кислородных концентраторов.

Теги: #благотворительность #эпицентр
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