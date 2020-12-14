"Эпицентр К" передал Нацинституту кардиологии им. М. Стражеско медоборудования на 2,2 млн грн

Группа компаний "Эпицентр К" передала Национальному институту кардиологии им. М. Стражеско третью партию медицинского оборудования на 2,2 млн грн в рамках технического переоснащения реанимационного отделения учреждения, сообщила пресс-служба группы.

"40 кислородных концентраторов OLV для поддержки тяжелых пациентов, семь терапевтических комплектов неинвазивной вентиляции легких Prisma, тумбы для реанимации, инфузоматы и специальная медицинская капсула для транспортировки больных. В общем 62 единицы медицинского оборудования стоимостью 2,2 млн грн", – уточняется в сообщении.

По словам директора УНЦ "Институт кардиологии имени Стражеско" НАМН Украины учреждения Владимира Коваленко, спецкапсула для транспортировки больных позволит безопасно для окружающих перемещать пациентов с COVID-19 внутри больницы.

В целом в октябре-декабре "Эпицентр К" передал учреждению 110 единиц медтехники на сумму более 7 млн грн. Кроме того, на средства группы проводится капитальный ремонт в трех отделениях больницы, в том числе реанимационных отделениях, где работы уже на завершающем этапе.

Отремонтированы также пять палат на 13 койкомест. До конца года ремонт закончат еще в нескольких палатах, отмечается в сообщении.

По данным компании, в 2020 году "Эпицентр К" передал украинским лечебным учреждениям 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ и 10 кислородных концентраторов.