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18:17 14.12.2020

Завершение предварительного изучения МУС дела по Украине не означает прекращения информирования суда о нарушениях - прокурор АРК

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Завершение предварительного изучения МУС дела по Украине не означает прекращения информирования суда о нарушениях - прокурор АРК

Оглашение Международным уголовным судом (МУС) завершения предварительного изучения материалов, переданных Украиной, относительно агрессии РФ, не означает, что украинская сторона прекратит подавать в МУС доказательства нарушения норм международного гуманитарного права, сообщил прокурор АРК и Севастополя Игорь Поночевный.

"Использование инструментов МУС даёт возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ. При этом завершение предварительного расследования "Ситуации в Украине" не означает, что мы прекратим информировать МУС о нарушениях норм международного гуманитарного права в оккупированном Крыму", - сказал прокурор АРК в интервью изданию ZN,UA, опубликованном в понедельник.

По его словам, в ближайшее время прокуратура направит ещё два информационных уведомления в МУС - относительно преследования журналистов и незаконного перемещения заключённых из Крыма в пенитенциарные учреждения РФ.

 

Теги: #агрессия_рф #мус
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