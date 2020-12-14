Завершение предварительного изучения МУС дела по Украине не означает прекращения информирования суда о нарушениях - прокурор АРК

Оглашение Международным уголовным судом (МУС) завершения предварительного изучения материалов, переданных Украиной, относительно агрессии РФ, не означает, что украинская сторона прекратит подавать в МУС доказательства нарушения норм международного гуманитарного права, сообщил прокурор АРК и Севастополя Игорь Поночевный.

"Использование инструментов МУС даёт возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ. При этом завершение предварительного расследования "Ситуации в Украине" не означает, что мы прекратим информировать МУС о нарушениях норм международного гуманитарного права в оккупированном Крыму", - сказал прокурор АРК в интервью изданию ZN,UA, опубликованном в понедельник.

По его словам, в ближайшее время прокуратура направит ещё два информационных уведомления в МУС - относительно преследования журналистов и незаконного перемещения заключённых из Крыма в пенитенциарные учреждения РФ.