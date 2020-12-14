Российские наемники один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.30 14 декабря, обстреляв украинские позиции у пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали... Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В то же самое время саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 га территории в районе проведения Операции Объединенных сил и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.