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17:44 14.12.2020

Правозащитники зафиксировали более 40 случаев исчезновения людей на территории оккупированного Крыма

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Правозащитники зафиксировали 44 факта насильственного исчезновения людей на территории оккупированной АРК, минимум 105 тысяч детей на территории полуострова не получили свидетельств о рождении из-за проблем с доступ к админуслугам.

"С начала оккупации, с 2014 года только наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений, 15 человек до сих пор не найдены",- рассказала в понедельник в ходе онлайн-конференции координатор юридического направления Крым SOS Ольга Куришко.

По словам менеджера по адвокации центра прав человека ZMINA Алёны Луневой, правозащитники также отмечают проблему с неполучением свидетельств о рождении и смерти людей на оккупированной территории.

"Мы даём в отчёте оценочное количество детей, которые проживают на оккупированной территории Крыма и не имеют свидетельств о рождении - как минимум 105 тысяч таких детей. …55 тысяч детей не получили документы и остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они родились после 2014 года", - рассказала она.

В свою очередь правовой аналитик БФ "Право на защиту" Анастасия Одинцова обратила внимание на проблему возмещения ущерба гражданским лицам, причиненного конфликтом.

"С начала конфликта более 3 тысяч человек (гражданских) погибли и более 7 тысяч гражданских лиц были ранены. Много было разрушено домов - более 20 тысяч", сказала она.

Правозащитник указала, что решению вопроса возмещения убытков препятствует отсутствие реестра разрушенного имущества и пострадавших лиц. Данные, которыми оперируют правозащитники в Украине, опираются на данные управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Когда мы не знаем, сколько человек фактически пострадало, мы не можем формировать бюджет. Также отсутствует полностью понятие "гражданское лицо, которое пострадало вследствие конфликта". То есть, как подчеркнула Одинцова, люди могут получать какие-то льготы и компенсации только на основании закона о статусе ветеранов войны.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные дела в связи с исчезновением 18 человек в период оккупации полуострова РФ, расследование осложняется невозможностью доступа украинских следственных органов на оккупированную территорию.

Теги: #крым #исчезновение #правозащитники
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