События

17:35 14.12.2020

Рестораторы и отельеры протестуют в Париже против ограничений из-за COVID-19

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Управляющие ресторанов, баров, отелей и других заведений сферы услуг в понедельник вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство действующими ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, сообщают французские СМИ.

Акция началась на площади перед Домом инвалидов. Демонстранты требовали как можно скорее разрешить им открыть их заведения.

Во Франции в конце октября ввели режим повсеместной изоляции. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрылись.

В конце ноября во Франции при соблюдении строгих санитарных правил возобновил работу торговый сектор, однако магазинам разрешено работать только до 21:00. Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе.

Теги: #карантин #франция
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