КГГА готовит к обнародованию около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. стройпаспортов

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации готовит к обнародованию в электронном формате около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. строительных паспортов, выданных с 2011 года, сообщила пресс-служба департамента.

"Вскоре Киев сделает большой шаг к открытости данных. Продолжается подготовка к обнародованию всех градостроительных условий и ограничений, выданных с 2011 года. Это даст возможность всем желающим при помощи нескольких кликов найти "градострои" по интересующим адресам и ознакомиться с их содержанием", – цитирует пресс-служба заместителя директора департамента Юрия Тация.

Согласно сообщению, раскрытие документов позволит киевлянам узнать о действующих ограничениях для проектов застройки и сравнить их с реализуемыми объектами.

Таций напомнил, что к градостроительным условиям и ограничениям относятся архитектурные требования к объектам, его этажности и плотности застройки, расстоянию от "красных линий", границам земельного участка и другие планировочные и историко-культурные ограничения.