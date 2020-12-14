Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений с 19 декабря на всей территории Украины

Кабинет министров утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины.

Согласно сообщению пресс-службы правительства с 19 декабря 2020г по всей территории Украины будут действовать новые ограничения. В частности новые ограничения запрещают:

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

- работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;

Кроме того, будут действовать ограничения, которые были ранее. В частности, запрещается:

- пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольное оставление места изоляции или обсервации;

- проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и несоблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти);

- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

- перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

- проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания 3 организацией досуга;

- размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

- работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

- пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

- посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

- проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);

- работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

- пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

- посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).