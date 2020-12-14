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15:35 14.12.2020

Венедиктова выступает за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват"

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Венедиктова выступает за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой "Приват", следует активизировать.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - подчеркнула Венедиктова.

 

Теги: #приват #генпрокуратура #венедиктова
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