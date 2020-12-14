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15:31 14.12.2020

Рада получила медпомощь от ОАЭ для борьбы с COVID-19 и передала ее в больницы в 6 регионах Украины

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Рада получила медпомощь от ОАЭ для борьбы с COVID-19 и передала ее в больницы в 6 регионах Украины

Верховная Рада получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) медицинскую помощь для борьбы с COVID-19 и передала ее больницам, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Верховная Рада в рамках борьбы с пандемией коронавируса получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощь. Парламенту предоставлено 25 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 (IgM/IgG) и 100 тыс. защитных масок", - сказано в сообщении.

Так, полученная помощь была передана больницам в шесть регионов Украины.

"От имени украинского парламента выражаю благодарность правительству и посольству Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень ценим поддержку, которую иностранные партнеры предоставляют нашей стране в противодействии COVID-19", - отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, помощь доставили в 18 больниц Житомирской, Харьковской и Львовской области, а также ее получили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Теги: #медпомощь #оаэ #рада
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