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14:59 14.12.2020

Зеленский настаивает на скорейшей достройке приемных отделений экстренной медпомощи

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Зеленский настаивает на скорейшей достройке приемных отделений экстренной медпомощи

Уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые строят по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, и к концу текущего года там будут принимать современное оборудование, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, состоявшммся под председательством главы государства.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного, и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей" – цитирует Зеленского пресс-служба президента в понедельник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов.

Дополнительно глава правительства подчеркнул, что сегодня началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленных карантина.

"По состоянию на утро обратились уже более пяти тысяч человек. По предварительным оценкам, около миллиона человек подпадают под возмещение восьми тысяч гривень. Регистрация продлится с сегодняшнего дня до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Другие заявители должны получить выплаты до Нового года", - отметил премьер-министр.

Он отметил, что подать заявку можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.

Теги: #медпомощь #зеленский #отделения
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