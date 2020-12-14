Украинские и израильские учёные совместно будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19 и будут обмениваться информацией об её действенности. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с главой Минздрава Израиля Йоэлем Эдельштейном, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Едельштейн достигли договорённости о совместной работе израильских и украинских учёных над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины», - говорится в сообщении.

Министр Едельштейн отметил, что израильская сторона будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA или находятся на окончательной стадии его получения.

«Собеседники также договорились изучить вопрос относительно квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках «Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля». Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма в обоих направлениях», - подчёркивается в сообщении.