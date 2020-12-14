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14:29 14.12.2020

"Дия" может работать с перебоями из-за большого количества желающих ФЛП подать заявление на помощь на период усиленного карантина в январе - Минцифры

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"Дия" может работать с перебоями из-за большого количества желающих ФЛП подать заявление на помощь на период усиленного карантина в январе - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины отмечает высокую нагрузку на сервисы портала "Дия" из-за большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дие". Именно это вызвало задержки в работе портала. Уже достигнуто рекордное количество пользователей. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина - в пропускной способности портала и приложения для обеспечения безопасности в "Дие", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале министерства в понедельник.

Минцифры также напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Теги: #минцифры #карантин #выплаты #дия
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