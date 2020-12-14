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13:56 14.12.2020

Индийские рабочие устроили погром в офисе завода по сборке iPhone, протестуя против плохих условий труда

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Индийские рабочие устроили погром в офисе завода Wistron Corp., занимающегося сборкой iPhone, которое правительство страны неоднократно приводило в качестве успешного примера размещения предприятия зарубежной компании в Индии.

Представители профсоюза заявили, что рабочие, устроившие беспорядки на предприятии, недовольны зарплатами и графиком работы, пишет The Wall Street Journal.

По словам главы профсоюза All India Trade Union Congress М.Д.Хариговинды, ситуацию спровоцировала "грубая эксплуатация рабочих и тяжелые условия труда".

Представитель Wistron Джойс Чоу сообщила, что в компании "глубоко шокированы" беспорядками.

В Apple Inc. начали проверку ситуации на предприятии Wistron, направив туда своих представителей. "Apple привержена обеспечению того, чтобы с каждым человеком в нашей цепочке поставок обращались достойно и с уважением", - заявили в компании.

Индия является одним из крупнейших в мире рынков мобильных телефонов, и производителям смартфонов выгодно размещать производство рядом с покупателями, поскольку это позволяет избежать расходов на экспорт.

Правительство страны пытается позиционировать Индию как хаб производства смартфонов, стараясь привлечь компании, которые хотят диверсифицировать производственные площадки в условиях торговой войны США и Китая.

Завод Wistron, который производит iPhone в течение нескольких лет, был одним из первых заметных предприятий зарубежной компании, которое часто приводилось в качестве примера того, что в Индии могут выпускаться самые высокотехнологичные устройства.

Теги: #погромы #индия #iphone #завод
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