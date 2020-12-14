События

13:36 14.12.2020

Во Львове 15-летняя девушка погибла от удара электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне - полиция

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Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 15-летней львовянки, которая умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаружено на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

"Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач", - добавили в полиции.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Проводится досудебное расследование.

Теги: #львов #гибель #подросток
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