Свыше 270 человек задержаны после воскресных акций протеста в Беларуси - МВД

До суда после воскресных акций протеста в Беларуси задержан 271 человек, протестная активность продолжает снижаться, заявили в МВД.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 271 человек", - говорится в сообщении на сайте МВД в понедельник.

По данным министерства, протестная активность продолжает снижаться. "Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране", - сказано в сообщении ведомства.

"Наиболее "массовым" стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали", - рассказали в МВД.

В милицейском ведомстве прокомментировали видео и информацию некоторых интернет-ресурсов о задержанном подростке рядом с проспектом Газеты Правда, а также о наезде на перебегавшего дорогу по улице Голубева человека. "Данная информация своего подтверждения не нашла", - заявили в ведомстве.

Кроме того, по данным МВД, по-прежнему имеют место факты противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры. Так, в Бресте на ул. Коммунистической дорогу неизвестные разбросали гвозди и саморезы. В Смолевичском районе на железнодорожном полотне нашли муляж взрывного устройства, что повлекло вынужденную остановку поезда.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Блокирование и вывод из строя железнодорожных путей используется оппозиционерами, наряду с массовыми акциями протеста, как один из методов политической борьбы. Запад также не признает Лукашенко законно избранным прездентом.