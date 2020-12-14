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12:04 14.12.2020

Харьковские спасатели во время тушения пожара в многоэтажке обнаружили тела двух погибших

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Харьковские спасатели во время тушения пожара в многоэтажке обнаружили тела двух погибших

В Харькове в понедельник утром в 9-тиэтажном жилом доме по ул.Академика Вальтера произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в 3:57, к месту вызова было направлено 6 оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.

"Прибыв по вызову, пожарные установили, что пожар происходил в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление. Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела 2 погибших людей, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.

Из опасных задымленных зон на свежий воздух звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 12 жителей дома.

Пожар был локализован в 6:30 и ликвидирован полностью в 6:57. К работам по пожаротушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Теги: #гсчс #пожар #харьков
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