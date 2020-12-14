В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой - КГГА

В Киеве в понедельник, 14 декабря, усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы усилим работу всех коммунальных служб уже сейчас, чтобы завтра утром жители Киева беспрепятственно и безопасно передвигались по городу. Руководители районных государственных администраций, управляющих компаний, "Киевавтодора" и "Зеленстроя" лично организуют и контролируют данную работу. Погодные условия очень изменчивы и сложные, но мы должны объединиться и работать на опережение", - сообщил директор департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.

Также он отметил, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций будут нести личную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В частности, за действия или бездействие, которые привели к нанесению ущерба имуществу или здоровью граждан, на собственных и закрепленных за ними территориях.