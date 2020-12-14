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11:05 14.12.2020

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 14 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 264 человека. Всего за время пандемии выздоровели – 8 839 человек, летальных случаев - 32", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 20 новых случаев заболевания COVID-19 один работник ВС Украины госпитализирован в Житомирский военный госпиталь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 404 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировали 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 154 человека, умерли 93 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #всу #коронавирус
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