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11:02 14.12.2020

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

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В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки еще у 605 человек выявили коронавирусную инфекцию, 13 жителей скончались, 87 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 605. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1 597 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 743", - написал Кличко на странице в Faceboоk.

Так, заболели: 331 женщина, 218 мужчин, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболевание выявили, в частности, у 20 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 904 жителей Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 278, в Днепровском - 138 и в Подольском районе - 45 случаев.

Кличко подчеркнул, что в столичных больницах сейчас находятся 2083 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 16 детей. Еще 418 пациентов - с подозрением на заболевание, среди них - 4 ребенка.

"В тяжелом состоянии 1324 пациента. На кроватях интенсивной реанимации находятся 239 больных. 34 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1477 больных", - сообщил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировали 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 154 человека, умерли 93 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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