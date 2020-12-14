Хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США

Хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA), сообщают американские СМИ.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

ФБР занимается расследованием, остается неясным, к какой информации хакеры получили доступ.

Чиновник из министерства торговли США, которое курирует NTIA, подтвердил NBC News, что системы управления были взломаны.

"Мы можем подтвердить, что в одном из наших бюро произошел сбой. Мы попросили CISA (агентство кибербезопасности и охраны инфраструктуры - ИФ) и ФБР провести расследование, и в настоящее время мы не можем давать дальнейшие комментарии", - заявил чиновник.

СМИ отмечают, что после того, как стало известно о происшествии, Совет национальной безопасности США провел экстренное заседание.