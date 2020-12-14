Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер английский писатель, автор шпионских триллеров времен "холодной войны" Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнвел) в ночь на воскресенье в госпитале в Корнуэлле на юго-западе Великобритании, сообщила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф.

"Очень грустно видеть, что Джон ле Карре скончался. Обед Дэвида и Джейн в феврале в Стокгольме был одним из самых ярких моментов в моей карьере. Такой блеск, тепло и щедрость. RIP одному из великих. Мои мысли с Джейн и семьей", - написала она в твиттере.

Как сообщают его родные, причиной смерти стала пневмония. Писателю было 89 лет.