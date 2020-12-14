События

10:57 14.12.2020

Умер британский писатель Джон Ле Карре

1 мин читать

Умер английский писатель, автор шпионских триллеров времен "холодной войны" Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнвел) в ночь на воскресенье в госпитале в Корнуэлле на юго-западе Великобритании, сообщила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф.

"Очень грустно видеть, что Джон ле Карре скончался. Обед Дэвида и Джейн в феврале в Стокгольме был одним из самых ярких моментов в моей карьере. Такой блеск, тепло и щедрость. RIP одному из великих. Мои мысли с Джейн и семьей", - написала она в твиттере.

Как сообщают его родные, причиной смерти стала пневмония. Писателю было 89 лет.

 

Теги: #великобритания #писатель
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 14.12.2020
Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

07:55 14.12.2020
Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер британский писатель Джон Ле Карре

16:07 13.12.2020
Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

13:40 13.12.2020
Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

14:58 12.12.2020
Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать рыбаков ЕС

Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать рыбаков ЕС

02:33 11.12.2020
Выход Британии из ЕС вероятен без заключения соглашения

Выход Британии из ЕС вероятен без заключения соглашения

08:08 09.12.2020
В ЕС удовлетворены согласием Лондона внести изменения в законопроект о внутреннем рынке

В ЕС удовлетворены согласием Лондона внести изменения в законопроект о внутреннем рынке

20:08 08.12.2020
Глава Еврокомиссии и британский премьер намерены лично обсудить соглашение о партнерстве в среду

Глава Еврокомиссии и британский премьер намерены лично обсудить соглашение о партнерстве в среду

11:32 07.12.2020
Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

23:05 04.12.2020
Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

Минюст США запросил информацию о финансовой деятельности Байдена-младшего в Украине - АР

Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

Хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США

В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

В Ривном 10-классница во время фотографирования упала с крыши недостроенного общежития - полиция

Глава НАПК обратился к Венедиктовой из-за закрытия судами дел о конфликте интересов

Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду - канадский премьер

Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря - Меркель

Минюст США запросил информацию о финансовой деятельности Байдена-младшего в Украине - АР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА