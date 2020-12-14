События

10:51 14.12.2020

В Ривном 10-классница во время фотографирования упала с крыши недостроенного общежития - полиция

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Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней в г.Ривне, которая во время фотографирования не удержалась и упала с крыши, сообщает полиция Ривненской области.

"Вчера, 13 декабря, вечером две 15-летние жительницы Ривного, ученицы 10-го класса, находились на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения. Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, от полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия.

Следователи квалифицируют указанное событие как несчастный случай и проводят досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

"Известно, что погибшая проживала с матерью. Семья на учете не состояла и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала", - добавили в полиции.

 

Теги: #трагедия #подростки #ривне
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