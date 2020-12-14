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10:02 14.12.2020

Глава НАПК обратился к Венедиктовой из-за закрытия судами дел о конфликте интересов

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Глава НАПК обратился к Венедиктовой из-за закрытия судами дел о конфликте интересов

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе Верховного суда Валентине Данишевской касательно закрытия судами дел о конфликте интересов на основании решения Конституционного суда Украины.

Как сообщает пресс-служба НАПК, КС №13-р/2020 лишило Агентство возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов, однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе. Отмечается, что, несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КС.

В связи с этим Новиков направил генпрокурору и главе ВС письма, в которых просит донести указанную информацию до судей и прокуроров.

В НАПК подчеркнули, что сейчас суды осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, составленными по статьям КУоАП: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков), 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 – в отношении члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, главы и заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

"Решением КСУ № 13-р/2020 не признавались неконституционными нормы закона Украины "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям. Несмотря на это, сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения", - отметили в Агентстве.

Теги: #напк #новиков #генпрокуратура #венедиктова
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