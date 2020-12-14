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09:48 14.12.2020

Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

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Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

Тестирование на COVID-19 по новому алгоритму будут проводить всем с симптомами респираторного заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"У нас существенно сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием с симптомами COVID-19. Именно такой алгоритм тестирования у нас был. Как только мы увидели сокращение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген", - сказал он.

Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности пройти тест, в том числе контактным людям, будет обнародован завтра.

Министр добавил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

"На минувшей неделе выявили 78,719 тыс. случаев COVID-19, на предыдущей неделе было 89,322 тыс. случаев. На минувшей недели сделано 244,391 тыс. ПЦР-тестирований, что меньше чем на предыдущей неделе (279,189 тыс.). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27,393 тыс. пациентов против 28,163 тыс. пациентов на предыдущей неделе", - сказал он.

 

Теги: #тестирование #степанов #минздрав #коронавирус
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