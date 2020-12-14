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09:38 14.12.2020

Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

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Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

Правительство Великобритании предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия на фоне возможного выхода из Евросоюза без соглашения, поскольку переговоры с ЕС находятся в тупике, сообщает газета Sunday Times.

В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

Как сообщалось, переговорщикам Великобритании и ЕС до сих пор не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.

Теги: #великобритания #brexit
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