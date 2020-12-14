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09:38 14.12.2020

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду - канадский премьер

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Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду - канадский премьер

Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена", - написал он в своем Twitter.

Премьер отметил: "Мы можем сгладить кривую. Мы знаем, как это сделать - на самом деле, мы даже делали это раньше. Нам просто нужно сделать это снова. Давайте бороться с этим вирусом вместе, следуя правилам общественного здравоохранения.

Трюдо добавил, что надо продолжать "сохранять бдительность": носить маски, мыть руки, избегать собраний.

В то же время, как сообщило агентство Associated Press, первые партии вакцины активно готовят к отправке по различным штатам в США.

Американские власти подготовили план первой фазы вакцинации населения и начнут его реализацию в понедельник.

По сообщению американских СМИ, руководитель этой операции генерал Гас Перна сообщил, что препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 - в среду. Это пока что все центры, имеющие оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, как этого требуют производители.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины. В субботу разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Теги: #канада #вакцина #трюдо
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