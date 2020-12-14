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09:36 14.12.2020

Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря - Меркель

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Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала Меркель в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

Также принято решение закрыть парикмахерские. Таким образом, власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

Теги: #карантин #меркель #германия
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