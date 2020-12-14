Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба президента, вместе с Зеленским в церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.