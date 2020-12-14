События

09:27 14.12.2020

Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

1 мин читать
Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба президента, вместе с Зеленским в церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Теги: #зеленский #чаэс #ликвидаторы
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 13.12.2020
Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

18:14 12.12.2020
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" III степени

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" III степени

17:37 12.12.2020
Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

16:49 12.12.2020
Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

12:57 12.12.2020
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

11:44 12.12.2020
Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

16:24 11.12.2020
Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

14:58 11.12.2020
Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

12:35 11.12.2020
Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

10:52 11.12.2020
Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

Минюст США запросил информацию о финансовой деятельности Байдена-младшего в Украине - АР

В Украине за сутки зафиксировали 6 451 случаев инфицирования COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки 20 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

Хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США

Умер британский писатель Джон Ле Карре

В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

В Ривном 10-классница во время фотографирования упала с крыши недостроенного общежития - полиция

Глава НАПК обратился к Венедиктовой из-за закрытия судами дел о конфликте интересов

Тестирование на COVID-19 будут проводить всем с любыми симптомами ОРВИ – Степанов о новом алгоритме

Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду - канадский премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА