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09:25 14.12.2020

Трамп обещает наложить вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет

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Трамп обещает наложить вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет попытку наложить вето на проект оборонного бюджета.

"Наибольшую выгоду из нашего нового оборонного бюджета получит Китай. Я применю право вето", - написал он в твиттере.

Ранее обе палаты конгресса одобрили этот проект, причем подавляющим большинством голосов. Это означает, что даже в случае вето Трампа конгрессмены могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ открывает возможность для введения санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Теги: #бюджет #трамп #сша
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