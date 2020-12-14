Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в понедельник.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ Южного. Утром наемники применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"» недалеко от Водяного, что у Донецка, было отмечено вражескую огневую активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.