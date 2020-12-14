В Одесской области в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей

В Одесской области в воскресенье возле села Железнодорожное столкнулись Daewoo Lanos и Renault, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщила пресс служба Национальной полиции в регионе.

"Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин с Renault - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице", - говорится в сообщении.

По факту аварии правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.