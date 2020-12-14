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06:51 14.12.2020

Трамп заявил, что пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

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Трамп заявил, что пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует прививаться против COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время.

"Люди, работающие в Белом доме должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица в ближайшие дни получат возможность привиться от коронавируса COVID-19.

"Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника", - пишет агентство.

При этом планируется использовать вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, получившую разрешение на экстренное применение в США.

Вакцинация американского руководства будет растянута на 10 дней, отмечает Bloomberg. Это делается, чтобы в случае возникновения побочных эффектов, вакцинируемые руководители не почувствовали бы их одновременно.

Планируется, что такая мера среди прочего поможет убедить американцев в безвредности вакцины, говорится в сообщении.

Трамп осенью переболел коронавирусом. В самом начале пандемии COVID-19 он говорил, что будет готов привиться либо в первых рядах, либо последним - в зависимости от того, как будет правильнее поступить.

На быстрой вакцинации руководства США настаивали как специалисты в сфере здравоохранения, так и эксперты в сфере национальной безопасности, подчеркивает Bloomberg.

Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Пока что лишь вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное применение в США. Ожидается, что вскоре такое разрешение может получить и вакцина компании Moderna.

Разрешение на экстренное использование подразумевает применение препарата, не дожидаясь результатов ряда его испытаний.

Теги: #сша #трамп #вакцина #коронавирус
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