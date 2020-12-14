В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

С 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов продажи натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, негативно влияет на экологическую ситуацию", - говорится в сообщении.

В КГГА разместили список пунктов продажи в 10 районах столицы, в частности, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском районе и Шевченковском районах