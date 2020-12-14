На Херсонщине за сутки подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в пятницу, 04 декабря, лабораторно подтвердились 333 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Хесрсонской областной госадминистрации.

"За последние сутки проведено 1053 ПЦР-исследования и 273 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 235 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказано в сообщении в "Фейсбук".

В ОГА отметили, что среди заболевших 13 детей и 18 медицинских работников. Состояние больных удовлетворительное, 200 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек.

В ОГА добавили, что сейчас в области 14 207 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, 6137 людей выздоровели, 7752 человека инфицированы COVID-19, 318 человек умерли.