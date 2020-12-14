В Харькове экспедитор инсценировал свое ограбление, чтобы улучшить свое материальное положение

В Харькове экспедитор договорился со знакомым инсценировать нападение на себя и поделить поровну похищенные деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, 5 декабря около 23:20 через оператора 102 поступило сообщение о нападении на автомобиль экспедитора на автозаправке по ул.Чувашская.

"Неизвестный открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля, забрызгал из баллончика экспедитора и забрал из салона автомобиля сумку с денежными средствами в сумме более 237 тыс.грн гривен, принадлежащих частному предпринимателю. После содеянного мужчина скрылся. В ходе проверки полицейские установили, что нападение инсценировано", - говорится в сообщении.

10 декабря следователи сообщили 28-летнему экспедитору и его 40-летнему знакомому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.