События

02:32 14.12.2020

В Беларуси планируется вакцинировать от Covid-19 в следующем году около 2 млн человек

2 мин читать
В Беларуси планируется вакцинировать от Covid-19 в следующем году около 2 млн человек

В Беларуси в бюджете на следующий год запланировано порядка Br50 млн для вакцинации 2 млн граждан от Covid-19, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко.

"Мы активно с помощью наших российских коллег работаем над тем, чтобы у себя начать производство вакцины, которая бы позволила привить наших граждан. В бюджете на следующий год мы запланировали порядка 50 млн (белорусских рублей - ИФ) для вакцинации пока 2 млн наших граждан. Дальше мы будем шире смотреть на этот аспект", - сказал Петришенко в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

Вице-премьер уточнил, что сейчас идёт работа и по закупке, и по производству вакцины "с учётом договорённости глав государств - нашего президента и президента Российской Федерации".

Говоря о ситуации с коронавирусом в республике, Петришенко отметил, что она "непростая, но она контролируемая, управляемая".

По данным Минздрава Белоруссии на 13 декабря, в республике за последние сутки выявлен 1961 новый случай заражения Covid, 9 пациентов скончались. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 160 тыс. 295 человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 1263 пациента.

Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать производство вакцины в Беларуси. Белорусский Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 25 ноября сообщил, что "белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины от коронавируса, первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре".

Теги: #вакцинация #коронавирус #беларусь
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:32 14.12.2020
В Эстонии вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса

В Эстонии вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса

18:57 13.12.2020
Правозащитники сообщают о почти 180 задержанных на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Правозащитники сообщают о почти 180 задержанных на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

14:44 13.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 71,69 млн, жертвами вируса стали 1,6 млн человек - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71,69 млн, жертвами вируса стали 1,6 млн человек - университет Хопкинса

08:56 13.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

01:46 13.12.2020
США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

14:13 12.12.2020
Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

12:53 12.12.2020
Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

12:51 12.12.2020
Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

11:17 12.12.2020
В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

10:07 12.12.2020
Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине могут ввести усиленный карантин раньше 8 января при условии стремительного возрастания заболевания коронавирусом

Российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из минометов и АГС

В Киеве за сутки обнаружили еще 1125 больных COVID-19, 10 человек умерли

В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове экспедитор инсценировал свое ограбление, чтобы улучшить свое материальное положение

Правоохранители открыли дело по факту ДТП на Киевщине, где погибли два человека

НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

Украинские пограничники задержали поляка, которого разыскивал Интерпол, пытавшегося из Киева вылететь в Дубай

В Украину с официальным визитом прибыли представители ВОЗ Клюге и Вайлер

Шахтеры начнут всеукраинскую акцию протеста если им до 20 декабря не выплатят зарплаты

Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7

В Украине могут ввести усиленный карантин раньше 8 января при условии стремительного возрастания заболевания коронавирусом

В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА