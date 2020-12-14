В Беларуси планируется вакцинировать от Covid-19 в следующем году около 2 млн человек

В Беларуси в бюджете на следующий год запланировано порядка Br50 млн для вакцинации 2 млн граждан от Covid-19, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко.

"Мы активно с помощью наших российских коллег работаем над тем, чтобы у себя начать производство вакцины, которая бы позволила привить наших граждан. В бюджете на следующий год мы запланировали порядка 50 млн (белорусских рублей - ИФ) для вакцинации пока 2 млн наших граждан. Дальше мы будем шире смотреть на этот аспект", - сказал Петришенко в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

Вице-премьер уточнил, что сейчас идёт работа и по закупке, и по производству вакцины "с учётом договорённости глав государств - нашего президента и президента Российской Федерации".

Говоря о ситуации с коронавирусом в республике, Петришенко отметил, что она "непростая, но она контролируемая, управляемая".

По данным Минздрава Белоруссии на 13 декабря, в республике за последние сутки выявлен 1961 новый случай заражения Covid, 9 пациентов скончались. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 160 тыс. 295 человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 1263 пациента.

Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать производство вакцины в Беларуси. Белорусский Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 25 ноября сообщил, что "белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины от коронавируса, первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре".