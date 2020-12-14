В Эстонии вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса

В Эстонии, начиная с понедельника, вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, "по всей Эстонии с 14 декабря закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В будущем 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе".

Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения. С применением мер предосторожности, разрешено проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены. Продолжат работу детские сады и центры по уходу за детьми.

С 14 декабря и до 4 января приостанавливаются деятельность по интересам, образование по интересам и занятия спортом, как для молодежи, так и для взрослых. Разрешены только индивидуальные и дистанционные занятия, а также индивидуальные занятия спортом под открытым небом.

На местах будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности быть в самоизоляции, особенно в отношении прибывающих из-за рубежа. Случаи пересечения границы сводятся к минимуму.

На северо-востоке, где ситуация с коронавирусом наиболее острая, на три недели закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, запрещены также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.

Правительство выработает дополнительные механизмы денежной компенсации для сфер, которые больше всего пострадают в результате ввода дополнительных ограничений.

По данным департамента здоровья, по состоянию на воскресенье, в Эстонии на 1,3 млн жителей приходится 18 055 инфицированных коронавирусом. В больницах находится 268 пациентов, 17 из которых на искусственном вентилировании легких. Умерли 140 человек, выздоровели 9 860 больных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 452,08 случая.