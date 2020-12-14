Правоохранители открыли дело по факту ДТП на Киевщине, где погибли два человека

Правоохранители открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия в Киевской области с участием двух легковых автомобилей, в аварии погибли два человека и один пострадал, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Столкновение двух автомобилей "Renault" и "ВАЗ" произошло на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе. В результате столкновения 46-летний водитель авто "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Национальной полиции Киевской области отмечают, что водитель автомобиля "Renault" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

Также травмы получил и 47-летний водитель легкового автомобиля "Renault", его с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Все машины изъято и доставлено на площадку временного содержания. Полиция устанавливает все обстоятельства трагического ДТП", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагической ДТП.