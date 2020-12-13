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23:25 13.12.2020

НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

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НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение Вооруженных Сил Украины более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2", сообщила пресс-служба предприятия в "Фейсбук".

"Мы особенно гордимся, что подавляющее большинство комплектующих и компонентов, используемых для изготовления «Козак-2», отечественного производства и поставляются десятком украинских предприятий", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что уже почти 5 лет украинские бронеавтомобили помогают укреплять обороноспособность украинского государства. Бронеавтомобиль производства НПО "Практика" прошел полный цикл государственных испытаний и в марте 2017 года принят на вооружение украинской армии. В настоящее время более 240 машин "Казак-2" находятся на вооружении частей и подразделений ВСУ и других силовых структур.

Теги: #всу #военная_техника #украина
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