НПО "Практика" досрочно передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2"

ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение Вооруженных Сил Украины более 40 специальных бронированных автомобилей "Казак-2", сообщила пресс-служба предприятия в "Фейсбук".

"Мы особенно гордимся, что подавляющее большинство комплектующих и компонентов, используемых для изготовления «Козак-2», отечественного производства и поставляются десятком украинских предприятий", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что уже почти 5 лет украинские бронеавтомобили помогают укреплять обороноспособность украинского государства. Бронеавтомобиль производства НПО "Практика" прошел полный цикл государственных испытаний и в марте 2017 года принят на вооружение украинской армии. В настоящее время более 240 машин "Казак-2" находятся на вооружении частей и подразделений ВСУ и других силовых структур.