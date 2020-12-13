Украинские пограничники задержали поляка, которого разыскивал Интерпол, пытавшегося из Киева вылететь в Дубай

Пограничники задержали гражданина Польши в аэропорту Борисполя, который находился в международном розыске и пытался из Киева вылететь в Дубай, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который был в международном розыске. Мужчина направлялся на самолет в ОАЭ и во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать", - сказано в сообщении.

Отмечается. Что пограничники сразу задержали поляка и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

"Оказалось, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность", - отметили в погранслужбе.

Пограничники передали лицо сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу.