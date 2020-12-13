В Украину с официальным визитом прибыли представители ВОЗ Клюге и Вайлер

В Украину 13 декабря прибыли с официальным визитом представители Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге и Гундо Вайлер для обсуждения вопросов касательно пандемии COVID-19 в стране, вакцинации и трансформации медицины, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Украины в "Фейсбук".

"Доктора Ганса Клюге и доктора Гундо Вайлера, директора отдела CSE, встречали в аэропорту доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине, и Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщается, в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями украинского правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

"На повестке дня - реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения", - отметили в Бюро здравоохранения.