Шахтеры начнут всеукраинскую акцию протеста если им до 20 декабря не выплатят зарплаты

Украинские шахтеры начнут всеукраинскую акцию протеста, если им правительство не выплатит зарплаты до 20 декабря, на которые было выделено 1,4 млрд грн, сообщил лидер профсоюзов Михаил Волынец.

"Из-за угроз манипуляций, ставшими очевидными на прошлой неделе, не упускаем из виду вопрос выделения 1,4 млрд грн на погашение зарплатной задолженности перед горняками. Если чиновники в очередной раз забюрократизируют вопросы и не рассчитаются с шахтерами до 20 декабря, как это было обещано, начинаем всеукраинскую акцию протеста", - написал Волынец в своем "Фейсбуке" вечером в воскресенье.

По его словам, трудовые коллективы шахт требуют найти выход из критической ситуации, которая образовалась на "Восток ГОК", специализирующейся на добыче урановой руды.

"Если власть не найдет возможность возобновить работу предприятия с 5000-м коллективом и выплатить 143 млн грн зарплатной задолженности перед ними - на этой неделе горняки перекрывать трассы национального значения в Кировоградской области", - сообщил лидер профсоюзов.

Также Волынец отметил, что к концу недели ожидают результаты проверки службой Гоструда выполнения администрацией ПАО "Кривбассжелезрудком" предписания по устранению 190 нарушений трудового законодательства. "Нарушения на подструктурных подразделениях КЖРК были обнаружены в сентябре, когда горняки начали подземный протест. Тогда по инициативе Независимого профсоюза горняков Украины премьер-министр поручил проведение проверки", - подчеркнул он.

Кроме того, Волынец отметил, что во вторник, 15 декабря, "в 9.00 должно начаться судилище над участниками подземного протеста в КЖРК".