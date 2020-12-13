Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

В воскресенье вечером стартовал первый пассажирский поезд в Авдеевку, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня в 19:19 из Киева отправился первый поезд "Маяк" в Авдеевку. Ранее этот поезд следовал только до станции Покровск, теперь маршрут продлен. В составе - купейные и плацкартные вагоны", - написал Криклий в своем телеграм-канале.

По его словам, поезд будет курсировать из Киева в Авдеевки и обратно ежедневно и останавливаться на станциях Мироновка, им. Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка.