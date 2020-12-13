Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7

Ракета Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту американский спутник радиовещания SXM-7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 12:30 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает семи тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. На данный момент она состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тыс. км.з

Это одна из двух самых крупных полезных нагрузок, которые когда-либо запускала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в седьмой раз для запуска, через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read Тhe Instructions в Атлантике в 643 км от космодрома.

Кроме того, спасательное судно должно было "выловить" из океана две створки головного обтекателя ракеты, которые спускались на парашютах.