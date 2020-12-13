В Украине могут ввести усиленный карантин раньше 8 января при условии стремительного возрастания заболевания коронавирусом

В Кабинете министров Украины считают необходимым начать усиленный карантин раньше заявленной даты 8 января при условии стремительного увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом, заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц было привлечено к преодолению коронавирусной инфекции", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что главным показателем для ввода жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться наполненность коек для больных COVID-19.

"Кроме выявленных, есть еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40тыс, а в перспективе - на 75 тыс", - сказал министр.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6515-lokdaun-mogut-vvesti-ranshe-v-kabmine-nazvali-uslovie