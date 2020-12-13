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18:22 13.12.2020

Пожар на Змиевской ТЭС обошелся без экологических последствий, утверждают на предприятии

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Пожар на Змиевской ТЭС обошелся без экологических последствий, утверждают на предприятии

Представители ПАО "Центрэнерго" приехали на Змиевскую ТЭС (Харьковская обл), где в ночь на воскресенье произошел пожар.

"Сейчас на Змиевскую ТЭС прибыли представители ПАО "Центрэнерго". Совместно с руководством и работниками теплоэлектростанции образована рабочая группа для установления причин возникновения технологических отклонений от заданных параметров работы оборудования во избежание повторения ситуации, а также для выяснения последствий", - сообщается на официальной странице Змиевской ТЭС в Facebook.

На предприятии утверждают, что производственное оборудование на предприятии в результате пожара не пострадала и экологических последствий в результате возгорания нет.

"Благодаря слаженным действиям работников дежурной смены станции, безотказному срабатыванию защитного оборудования ТЭС, а также оперативному и профессиональному реагированию подразделений ГСЧС, удалось избежать повреждения производственного оборудования... Пострадавших и экологических последствий (в результате пожара - ИФ) нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье на Змиевской ТЭС начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04. Горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

В 3:45 пожар был локализован, в 8:36 - полностью ликвидирован.

Змиевская ТЭС входит в состав ПАО "Центрэнерго" как отдельное структурное подразделение. 

 

Теги: #тэс #украина #пожар #харьков
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