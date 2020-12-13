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17:41 13.12.2020

Российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из минометов и АГС

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Российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из минометов и АГС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр операции.

"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Вблизи Пивденного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российские наемниики задействовали против украинских военных автоматические станковые гранатометы.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка #ситуация
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