Тело мужчины, внесенного в список сайта "Миротворец", нашли под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины, который, по данным СМИ, воевал на Донбассе на стороне "ДНР" и попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Как сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) информированный источник, в ночь на воскресенье в полицию Мурино обратился житель дома на Воронцовском бульваре с сообщением о беспорядках в соседней квартире: мужчина слышал, как там буянят и бьют стекла на балконе.

При выезде на место полицейские обнаружили в указанной квартире труп мужчины, на вид около 40 лет, с рассеченной головой. Собеседник агентства отметил, что тело лежало в странном положении: ноги на диване, туловище на полу. В квартире царил беспорядок, вещи были вывалены из шкафов.

Официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

По данным местных СМИ, погибший являлся участником боевых действий в "ДНР" в составе разведроты. Его имя и контактные данные имеются в списке украинского сайта "Миротворец".