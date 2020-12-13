События

15:51 13.12.2020

В Андреевской церкви совершено первое после реставрации святыни богослужение

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В Андреевской церкви совершено первое после реставрации святыни богослужение

Первое после реставрации торжественное богослужение состоялось в воскресенье, 13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Андреевской церкви в Киеве.

Возглавил богослужение представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил в сослужении экзарха Вселенского патриарха епископа Команского Михаила и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори), сообщается на странице Православной церкви Украины (ПЦУ) в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в Киеве после почти пяти лет реставрационных работ вновь открылась Андреевская церковь. Реставрация проходила в три этапа: укрепление холма, реставрация наружных фасадов, работа над интерьерами. Целью этого стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, который родился 320 лет назад.

Теги: #киев #церковь #богослужение
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