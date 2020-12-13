Число заражений COVID-19 в мире превысило 71,69 млн, жертвами вируса стали 1,6 млн человек - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро воскресенья 71 млн 698 тыс. 43 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 604 тыс. 928, выздоровели более 46,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 58 тыс. 853 инфицированных COVID-19, зафиксирован 297 тыс. 801 летальный исход, излечились более 6,2 млн.

Второе место занимает Индия, где количество заразившихся выросло за истекшие стуки до 9 млн 857 тыс. 29, число скончавшихся - до 143 тыс. 19, поправились более 9,35 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 880 тыс. 127 заболевших, умерли 181 тыс. 123 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 206,8. В США на 1 млн жителей скончались 919 человек, Индии - 103, Бразилии - 849.